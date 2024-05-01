Глава Института: Баку является уникальной платформой для межкультурного диалога

Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку является уникальной платформой.

Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку является уникальной платформой.

Как сообщает Report, об этом глава Института устойчивого разнообразия и инклюзивности Эфендус Хендерсон заявил на пленарной сессии "Применение мягкой силы в развитии многостороннего сотрудничества: укрепление солидарности и противодействие расколу" VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

"С помощью межкультурного диалога можно достичь многого. Сегодня человечество должно больше гордиться не своим военным арсеналом и экономической мощью, а своей мягкой силой. Мягкая сила, основанная на таких ценностях, как открытость, терпимость, эмпатия и уважение к разнообразию, обладает способностью преодолевать границы, устранять разногласия и создавать прочные узы дружбы и сотрудничества между странами и людьми”,- сказал он.

По его мнению в мире, где "границы между другом и врагом часто размыты", "мягкая сила" предлагает более тонкий и устойчивый подход к международным отношениям.

Всемирный форум по межкультурному диалогу, считающийся составной частью инициированного президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году "Бакинского процесса" по межкультурному диалогу, впервые был организован в Баку в 2011 году, последующие форумы проходили в 2013, 2015, 2017 и 2019 годах. За минувший период география форума значительно расширилась, увеличилось число стран и структур, участвующих в мероприятии. В форуме в общей сложности приняли участие более 10 тысяч делегатов – официальные лица правительств, руководители и представители международных организаций и институтов. В то же время в рамках форума было организовано более 200 мероприятий различного формата и масштаба, пленарных и панельных обсуждений, презентаций. Обсуждения, проведенные в рамках пяти предыдущих форумов, в центре внимания которых находились вызовы, беспокоящие человечество, принятые документы стали руководством для международных организаций, и "Бакинский процесс" был принят в качестве важной платформы по межкультурному диалогу.