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    Глава ICMP: Установление судеб пропавших без вести — глобальная задача

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 15:55
    Глава ICMP: Установление судеб пропавших без вести — глобальная задача

    Установление судеб пропавших без вести - глобальная задача, решение которой не может быть обязанностью одной страны.

    Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) Кэтрин Бомбергер на панельной сессии IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц.

    По ее словам, на масштабы проблемы все сильнее влияют климатические изменения, войны и конфликты.

    "Сегодня число пропавших без вести мигрантов в Европе превышает 70 тыс. Безусловно, эта проблема затрагивает и Западное полушарие. Люди пропадают без вести в результате стихийных бедствий, одной из причин которых является глобальное потепление. Есть также жертвы насильственных исчезновений. Все больше гражданских лиц и участников боевых действий пропадают без вести во время войн и конфликтов", - сказала Бомбергер.

    Она подчеркнула, что среди причин исчезновения людей также следует учитывать глобальное потепление, миграцию и дискриминацию.

    По словам главы ICMP, необходимо восстановить права семей пропавших без вести.

    "Семьи имеют право знать правду, право на справедливость и получение компенсации. Они должны узнать, где находятся их пропавшие близкие. Для этого необходимо установить факты и положить конец неопределенности", - отметила она.

    Бомбергер также призвала укреплять верховенство права и доверие к институтам, поддерживать справедливость и подотчетность, а также содействовать примирению.

    Глава ICMP высоко оценила организацию Азербайджаном конференции, объединившей на высоком уровне большое число представителей различных стран.

    "Это проблема и обязанность не одной страны, а глобальный вопрос", - заключила она.

    Кэтрин Бомбергер Международная комиссия по розыску пропавших без вести (ICMP) Пропавшие без вести
    Katrin Bomberqer: İtkin şəxslərlə bağlı işlərin həlli bir ölkənin öhdəliyi deyil, qlobal məsələdir
    Missing persons issue is a global matter, ICMP chief says
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