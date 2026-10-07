İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Katrin Bomberqer: İtkin şəxslərlə bağlı işlərin həlli bir ölkənin öhdəliyi deyil, qlobal məsələdir

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 15:46
    Katrin Bomberqer: İtkin şəxslərlə bağlı işlərin həlli bir ölkənin öhdəliyi deyil, qlobal məsələdir

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı işlərin həlli bir ölkənin öhdəliyi deyil, qlobal məsələdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın (ICMP) baş direktoru Katrin Bomberqer "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans" çərçivəsində keçirilən panel sessiyada deyib.

    Onun sözlərinə görə, dünyada iqlim dəyişikliyi və münaqişələrin də təsiri getdikcə artır:

    "Bu gün Avropada itkin miqrantların sayı 70 mindən çoxdur və əlbəttə ki, Qərb yarımkürəsi də bundan təsirlənir. Təbii fəlakətlər nəticəsində itkin düşən insanlar var. Qlobal istiləşmə də bunun səbəblərindən biridir. Həmçinin məcburi yoxaçıxma hallarının qurbanı olan şəxslər var. Getdikcə müharibə və münaqişələr zamanı itkin düşənlərin böyük hissəsini mülki şəxslər və döyüşçülər təşkil edir".

    K.Bomberqer vurğulayıb ki, qlobal istiləşmə insanların itkin düşməsinin digər səbəbidir:

    "Miqrasiya və ayrı-seçkilik də bu səbəblər sırasındadır. Biz itkin şəxslərin ailələrinin hüquqlarını bərpa etmək istəyirik. İtkinlərin ailələrinin, əlbəttə ki, həqiqəti bilmək hüququ, ədalət hüququ və təzminat almaq hüququ var. Onlar itkin düşmüş yaxınlarının harada olduğunu öyrənməlidirlər. Buna görə də faktları müəyyən etməli, qeyri-müəyyənliyə son qoymalıyıq. Hüququn aliliyini gücləndirməliyik. Təsisatlara olan inamı artırmalı, ədaləti və hesabatlılığı dəstəkləməli, barışığa töhfə verməliyik".

    ICMP rəhbəri əlavə edib ki, Azərbaycanı bu məsələ üzrə müxtəlif ölkələrin çox sayda nümayəndəsini belə yüksək səviyyədə bir araya gətirdiyi üçün təqdir etmək lazımdır. Çünki bu, yalnız bir ölkənin problemi, öhdəliyi deyil, qlobal məsələdir".

    İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiya (ICMP) İtkin düşmüş şəxslər Qanunsuz miqrasiya Təbii fəlakət
    Глава ICMP: Установление судеб пропавших без вести — глобальная задача
    Missing persons issue is a global matter, ICMP chief says
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    07:52

    Braziliyada uşaq bağçasında 13 nəfəri girov götürən silahlı şəxs öldürülüb

    Digər ölkələr
    07:18

    Tramp Putinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllinə inanmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    07:12

    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz verib

    Digər ölkələr
    06:48

    Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edir

    Digər ölkələr
    06:14

    Qasırğa Alabama və Florida ştatlarında 170 mindən çox abonenti işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    05:53

    Çin "SatNet" aşağıorbitli rabitə peyklərinin 27-ci qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    05:27

    Tramp seçkilərdən əvvəl İrana zərbələr endirmək qərarını dəyişə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    04:51

    "Barselona"nın baş məşqçisi Yamalı gələcəyin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:19

    ABŞ Prezidenti G20 sammitində Meloni ilə görüşə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti