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    Глава Генштаба России встретится с главкомом НАТО в Баку

    Валерий Герасимов прибыл в Азербайджан

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Глава  Генштаба России Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил  НАТО  в Европе Кертисом Скапарротти. Как  сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении минобороны России.

    Отмечается, что стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, а также ситуацию в Сирии.

    "Во время рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", — сообщили в минобороне РФ.

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