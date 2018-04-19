Глава Генштаба России встретится с главкомом НАТО в Баку

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Глава Генштаба России Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертисом Скапарротти. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении минобороны России.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, а также ситуацию в Сирии.

"Во время рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", — сообщили в минобороне РФ.