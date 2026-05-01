Гимн Глобального Юга впервые прозвучит в Баку
Внешняя политика
- 01 мая, 2026
- 12:36
Первый в истории гимн Глобального Юга впервые будет исполнен в Баку на Генеральной ассамблее Платформы НПО Глобального Юга.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли на общем собрании организации.
По его словам, гимн был создан на основе инициатив, поступивших от неправительственных организаций из различных стран, при этом его автором выступает Азербайджан.
Отмечается, что 14 мая в Баку состоится Генеральная ассамблея Платформы НПО Глобального Юга с участием представителей примерно из 130 стран.
13:39
Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
13:33
BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспортеИнфраструктура
13:32
Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровнеЭнергетика
13:29
Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной аренеВнешняя политика
13:28
Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определенаВнешняя политика
13:22
Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"В регионе
13:19
Фото
В Баку обсудили роль медиа в общественных процессахМедиа
13:16
Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемыВнешняя политика
13:14
Фото