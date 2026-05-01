Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Гимн Глобального Юга впервые прозвучит в Баку

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 12:36
    Гимн Глобального Юга впервые прозвучит в Баку

    Первый в истории гимн Глобального Юга впервые будет исполнен в Баку на Генеральной ассамблее Платформы НПО Глобального Юга.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли на общем собрании организации.

    По его словам, гимн был создан на основе инициатив, поступивших от неправительственных организаций из различных стран, при этом его автором выступает Азербайджан.

    Отмечается, что 14 мая в Баку состоится Генеральная ассамблея Платформы НПО Глобального Юга с участием представителей примерно из 130 стран.

    Страны Глобального Юга Азербайджанский национальный форум НПО
    Qlobal Cənubun himni yazılıb, ilk dəfə Azərbaycanda səsləndiriləcək
    Global South anthem composed, to be performed for first time in Azerbaijan

    Последние новости

    13:39

    Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:33

    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    Инфраструктура
    13:32

    Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

    Энергетика
    13:29

    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Внешняя политика
    13:28

    Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

    Внешняя политика
    13:22

    Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

    В регионе
    13:19
    Фото

    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    Медиа
    13:16

    Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемы

    Внешняя политика
    13:14
    Фото

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей