Гимн Глобального Юга впервые прозвучит в Баку

Первый в истории гимн Глобального Юга впервые будет исполнен в Баку на Генеральной ассамблее Платформы НПО Глобального Юга.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли на общем собрании организации.

По его словам, гимн был создан на основе инициатив, поступивших от неправительственных организаций из различных стран, при этом его автором выступает Азербайджан.

Отмечается, что 14 мая в Баку состоится Генеральная ассамблея Платформы НПО Глобального Юга с участием представителей примерно из 130 стран.