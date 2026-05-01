Qlobal Cənubun himni yazılıb, ilk dəfə Azərbaycanda səsləndiriləcək
Xarici siyasət
- 01 may, 2026
- 11:59
Müxtəlif ölkələrdəki QHT-lərdən daxil olmuş təşəbbüslər dəyərləndirilərək Qlobal Cənubun Himni yazılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli QHT Forumunun İdarə Heyətinin sədri Ramil İskəndərli təşkilatın ümumi yığıncağında deyib.
Onun sözlərinə görə, bu himnin müəllifi Azərbaycandır, Bakıda keçiriləcək Qlobal Cənub QHT Platformasının (GSNP) Baş Assambleyasında ilk dəfə səsləndiriləcək.
Qeyd edək ki, mayın 14-də Bakıda 130-a yaxın ölkədən QHT-lərin iştirakı ilə Qlobal Cənub QHT Platformasının Baş Assambleyası keçiriləcək.
