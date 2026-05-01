    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Qlobal Cənubun himni yazılıb, ilk dəfə Azərbaycanda səsləndiriləcək

    • 01 may, 2026
    • 11:59
    Qlobal Cənubun himni yazılıb, ilk dəfə Azərbaycanda səsləndiriləcək

    Müxtəlif ölkələrdəki QHT-lərdən daxil olmuş təşəbbüslər dəyərləndirilərək Qlobal Cənubun Himni yazılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli QHT Forumunun İdarə Heyətinin sədri Ramil İskəndərli təşkilatın ümumi yığıncağında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu himnin müəllifi Azərbaycandır, Bakıda keçiriləcək Qlobal Cənub QHT Platformasının (GSNP) Baş Assambleyasında ilk dəfə səsləndiriləcək.

    Qeyd edək ki, mayın 14-də Bakıda 130-a yaxın ölkədən QHT-lərin iştirakı ilə Qlobal Cənub QHT Platformasının Baş Assambleyası keçiriləcək.

    Qlobal Cənub QHT Platforması Qlobal Cənub Ramil İskəndərli
    Гимн Глобального Юга впервые прозвучит в Баку
    Global South anthem composed, to be performed for first time in Azerbaijan

