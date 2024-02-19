Генсекретарь ТюркПА направил письмо председателю ПАСЕ в связи с Азербайджаном

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (TÜRKPA) Мехмет Сурейя Эр направил письмо председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросу Русопулосу.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса Азербайджана.
Поздравив Теодороса Русопулоса с избранием председателем ПАСЕ, генеральный секретарь ТюркПА пожелал ему успехов в работе на этом посту.
В письме выражается обеспокоенность принятием резолюции о недопустимости утверждения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ.
Сообщается, что ТюркПА выражает глубокое сожаление по поводу принятия этой резолюции:
"Милли Меджлис Азербайджана, как один из членов-основателей ТюркПА, играет важную роль в продвижении принципов диалога и сотрудничества в тюркском мире и за его пределами. Азербайджан играет важную роль в сохранении культурного разнообразия, содействии диалогу между культурами и цивилизациями".
В письме говорится, что Азербайджан, являющийся членом Совета Европы с 2001 года, в последние годы внес вклад в защиту основополагающих принципов организации: "Мы считаем, что парламентская дипломатия и многосторонние организации, такие как ПАСЕ, должны играть более важную роль в создании атмосферы диалога и сотрудничества на фоне растущей политической напряженности и новых вызовов в мире".
Отмечается, что в этом контексте продолжение участия азербайджанской делегации в работе ПАСЕ имеет важное значение для сохранения конструктивного и неограниченного диалога между всеми парламентариями.
В конце письма выражается уверенность в том, что, исходя из вышеизложенного, данная резолюция, не соответствующая принципам диалога и сотрудничества, будет пересмотрена и деятельность азербайджанской делегации в ПАСЕ будет восстановлена.