Генсекретарь ТюркПА направил письмо председателю ПАСЕ в связи с Азербайджаном

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (TÜRKPA) Мехмет Сурейя Эр направил письмо председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросу Русопулосу.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (TÜRKPA) Мехмет Сурейя Эр направил письмо председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросу Русопулосу.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса Азербайджана.

Поздравив Теодороса Русопулоса с избранием председателем ПАСЕ, генеральный секретарь ТюркПА пожелал ему успехов в работе на этом посту.

В письме выражается обеспокоенность принятием резолюции о недопустимости утверждения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Сообщается, что ТюркПА выражает глубокое сожаление по поводу принятия этой резолюции:

"Милли Меджлис Азербайджана, как один из членов-основателей ТюркПА, играет важную роль в продвижении принципов диалога и сотрудничества в тюркском мире и за его пределами. Азербайджан играет важную роль в сохранении культурного разнообразия, содействии диалогу между культурами и цивилизациями".

В письме говорится, что Азербайджан, являющийся членом Совета Европы с 2001 года, в последние годы внес вклад в защиту основополагающих принципов организации: "Мы считаем, что парламентская дипломатия и многосторонние организации, такие как ПАСЕ, должны играть более важную роль в создании атмосферы диалога и сотрудничества на фоне растущей политической напряженности и новых вызовов в мире".

Отмечается, что в этом контексте продолжение участия азербайджанской делегации в работе ПАСЕ имеет важное значение для сохранения конструктивного и неограниченного диалога между всеми парламентариями.

В конце письма выражается уверенность в том, что, исходя из вышеизложенного, данная резолюция, не соответствующая принципам диалога и сотрудничества, будет пересмотрена и деятельность азербайджанской делегации в ПАСЕ будет восстановлена.