Глава Администрации президента провел встречу с исполнительным директором МЭА

3 июня руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета по COP29 Самир Нуриев встретился с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом.

3 июня руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета по COP29 Самир Нуриев встретился с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом.

Как сообщает Report, на встрече Самир Нуриев подробно проинформировал Ф. Бирола о процессе подготовки нашей страны к COP29.

Фатих Бирол сообщил, что был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В ходе встречи состоялись плодотворные обсуждения предстоящей конференции COP29. Бирол отметил, что возглавляемая им организация готова активно способствовать успешному проведению этого важного мероприятия.