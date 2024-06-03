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Глава Администрации президента провел встречу с исполнительным директором МЭА

Глава Администрации президента провел встречу с исполнительным директором МЭА 3 июня руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета по COP29 Самир Нуриев встретился с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом.
Внешняя политика
3 июня 2024 г. 19:46
Глава Администрации президента провел встречу с исполнительным директором МЭА

3 июня руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета по COP29 Самир Нуриев встретился с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом.

Как сообщает Report, на встрече Самир Нуриев подробно проинформировал Ф. Бирола о процессе подготовки нашей страны к COP29.

Фатих Бирол сообщил, что был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В ходе встречи состоялись плодотворные обсуждения предстоящей конференции COP29. Бирол отметил, что возглавляемая им организация готова активно способствовать успешному проведению этого важного мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident Administrasiyasının rəhbəri Beynəlxalq Enerji Agentliyinin icraçı direktoru ilə görüşüb

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