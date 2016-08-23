Генсек: Тюркский Совет ведет работу по подготовке к 6-му саммиту президентов

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Тюркский Совет ведет работу по подготовке к 6-му саммиту президентов стран-членов организации.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, посвященном деятельности Тюркского Совета, сказал находящийся с визитом в Баку генеральный секретарь организации Рамиль Гасанов.

На брифинге Р.Гасанов сказал, что основными темами саммита, который пройдет в столице Кыргызстана Бишкеке, станут вопросы молодежи и спорта, а также "такой важный вопрос, как борьба с терроризмом". По его словам, также будет обсужден вопрос взаимодействия стран-членов на международной арене.

По его словам, такое сотрудничество важно для отстаивания позиций в общих вопросах, в особенности против притязаний армян: "Например вопрос, связанный с лавашем. Когда страны по отдельности подают обращения, то их могут не рассмотреть. Если же обращение будет подано совместными силами, это даст больший результат".

Р.Гасанов также сообщил, что Тюркский Совет подал официальный запрос на получение статуса наблюдателя в ООН. Он выразил надежду, что этот статус будет получен.

Генсек отметил, что организация продолжает развивать сотрудничество со многими организациями, в том числе и с такими странами, как Венгрия, которая заинтересована в сотрудничестве с организацией: "Хотя Туркменистан не является членом Тюркского Совета, но принимает участие в ряде встреч и мероприятий. Так же и Узбекистан, который участвует в обсуждениях вопросов безопасности".