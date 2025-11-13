Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 16:44
    Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества

    Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) Рамиль Гасан встретился с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Тормой.

    Как сообщили Report в ТЮРКПА, стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества и взаимодействия в рамках международных структур.

    Посол поздравил Рамиля Гасана со вступлением в должность и пожелал успехов в деятельности. Генсек, в свою очередь, отметил важную роль Венгрии как партнера и наблюдателя в ТЮРКПА, подчеркнув ее значение как моста между тюркскими государствами и Европой.

    На встрече также обсуждались дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, включая парламентскую дипломатию и совместные инициативы в рамках международных организаций.

    TÜRKPA-nın Baş katibi Macarıstan səfiri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    TURKPA Secretary General mulls cooperation with Hungarian Ambassador

