Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества
- 13 ноября, 2025
- 16:44
Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) Рамиль Гасан встретился с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Тормой.
Как сообщили Report в ТЮРКПА, стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества и взаимодействия в рамках международных структур.
Посол поздравил Рамиля Гасана со вступлением в должность и пожелал успехов в деятельности. Генсек, в свою очередь, отметил важную роль Венгрии как партнера и наблюдателя в ТЮРКПА, подчеркнув ее значение как моста между тюркскими государствами и Европой.
На встрече также обсуждались дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, включая парламентскую дипломатию и совместные инициативы в рамках международных организаций.