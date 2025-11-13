Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) Рамиль Гасан встретился с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Тормой.

Как сообщили Report в ТЮРКПА, стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества и взаимодействия в рамках международных структур.

Посол поздравил Рамиля Гасана со вступлением в должность и пожелал успехов в деятельности. Генсек, в свою очередь, отметил важную роль Венгрии как партнера и наблюдателя в ТЮРКПА, подчеркнув ее значение как моста между тюркскими государствами и Европой.

На встрече также обсуждались дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, включая парламентскую дипломатию и совместные инициативы в рамках международных организаций.