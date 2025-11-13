İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    TÜRKPA-nın Baş katibi Macarıstan səfiri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:43
    TÜRKPA-nın Baş katibi Macarıstan səfiri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş katibi səfir Ramil Həsən Macarıstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamaş Torma ilə ümumi maraqların qorunması və parlamentlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib.

    TÜRKPA-dan "Report"a verilən məlumata görə, səfir T.Torma Ramil Həsəni TÜRKPA Baş katibi olaraq vəzifəsinin icrasına başlaması münasibətilə təbrik edib, ona vacib missiyasında uğurlar arzulayıb.

    Baş katib Ramil Həsən səfir T.Tormaya minnətdarlığını bildirərək Macarıstanın TÜRKPA üçün vacib tərəfdaş və qardaş ölkə kimi rolunu vurğulayıb və onun Türk əməkdaşlıq platformasına əlavə dəyər qatdığını qeyd edib. R.Həsən Macarıstanın Türk dövlətləri və Avropa arasında dialoq körpüsü rolunu oynamaqla ortaq dəyərlərin və qarşılıqlı anlaşmanın təşviqinə töhfə verdiyini bildirib.

    Baş katib Macarıstan səfirinə Assambleyanın gələcək fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat verib. Xüsusilə, üzv və müşahidəçi parlamentlərin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri və üzvlərinin beynəlxalq parlament təşkilatlarının iclasları çərçivəsində görüşlərinin təşkili, həmçinin TÜRKPA parlament sədrlərinin illik qeyri-rəsmi görüşlərinin keçirilməsi məsələlərini diqqətə çatdırıb. O, Macarıstanın bu təşəbbüslərdə iştirakının alqışlandığını və TÜRKPA üçün əhəmiyyətli hesab edildiyini vurğulayıb.

    Müzakirələr zamanı tərəflər ümumi maraqların qorunması və parlamentlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıb. Həmçinin, qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə, o cümlədən parlament diplomatiyası və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində birgə təşəbbüslərdə əməkdaşlığın yeni perspektivlərinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində növbəti addımları müzakirə ediblər.

    Görüşdə, həmçinin Baş katibin müavini Muhammet Alper Hayali və Komissiya katibi Aynurə Abutalıbova da iştirak ediblər.

    TÜRKPA Macarıstan Ramil Həsən
    Foto
    Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества
    Foto
    TURKPA Secretary General mulls cooperation with Hungarian Ambassador

    Son xəbərlər

    16:54

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    16:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start verilib

    Komanda
    16:51
    Foto

    Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılır

    İnfrastruktur
    16:49
    Foto

    Bazarlarda soyuq sıxım yağ məhsullarının emalı və satışında nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    16:48
    Foto

    Azərbaycan və İsrail fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:46

    Skandinav və Baltik ölkələri Ukrayna üçün ABŞ-dən alınacaq 500 milyon dollarlıq hərbi paketi birgə maliyyələşdirəcəklər

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan Benin və Qanadan keşyu fındığı almağa başlayıb

    Biznes
    16:42

    Deputat: Qərbi azərbaycanlılar heç vaxt olmadığı qədər öz tarixi yurdlarına qayıtmağa yaxındırlar

    Daxili siyasət
    16:39

    Rejissor: "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms"a çəkmək istədiyimiz uşağa valideyni "cek-pot" kimi baxırdı

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti