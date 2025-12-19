Yaxın günlərdə Yeni Klinikada robotik cərrahiyyəyə başlanılacaq
Sağlamlıq
- 19 dekabr, 2025
- 13:26
Yaxın günlərdə Yeni Klinikada robotik cərrahiyyəyə başlanılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov "TƏBİB-in 2025-ci ilin yekunlarına və gələcək planlara dair" brifinqdə bildirib.
O qeyd edib ki, artıq hazırlıq prosesi tamamlanmaq üzrədir.
