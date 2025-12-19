İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sağlamlıq
    • 19 dekabr, 2025
    • 13:26
    Yaxın günlərdə Yeni Klinikada robotik cərrahiyyəyə başlanılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov "TƏBİB-in 2025-ci ilin yekunlarına və gələcək planlara dair" brifinqdə bildirib.

    O qeyd edib ki, artıq hazırlıq prosesi tamamlanmaq üzrədir.

