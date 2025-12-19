İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Azəriqaz": Ağdərənin Vəngli kəndində qaz xətləri 300 evi əhatə edəcək

    Energetika
    • 19 dekabr, 2025
    • 13:38
    Azəriqaz: Ağdərənin Vəngli kəndində qaz xətləri 300 evi əhatə edəcək

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi işğaldan azad olunmuş Ağdərə rayonunun Vəngli kəndində qazlaşdırma işlərini davam etdirir.

    "Report"un Ağdərə şəhərinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu İstehsalat Birliyinin Təmir-Tikinti İdarəsinin iş icraçısı Ələddin Aşıralıyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, kənd ərazisində nəzərdə tutulan 15 min poqonmetr qaz xəttinin artıq 12 min poqonmetri çəkilib:

    "Eyni zamanda 130 fərdi yaşayış evinə qaz sayğacları quraşdırılıb və mavi yanacaqla təmin edilib. İlin sonunadək daha 26 evin təbii qazla təmin olunması planlaşdırılır. Müxtəlif diametrli borularla çəkilən qaz xətləri ümumilikdə 300 ev üçün nəzərdə tutulub".

    "Azəriqaz" İB Ələddin Aşıralıyev Ağdərə

    Son xəbərlər

    14:02

    Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib

    Sosial müdafiə
    14:00

    Azərbaycan klubuna texniki məğlubiyyət verilib

    Futbol
    13:53

    Vüqar Qurbanov: Tibb bacılarının evlərdə iynə vurmalarına icazə yoxdur

    Sağlamlıq
    13:52

    Gürcü professor: Azərbaycandan neft məhsullarının Ermənistana yola salınması sülh prosesinin real nəticəsidir

    Region
    13:48

    AFFA İntizam Komitəsi "Sabah" - "Qarabağ" matçı ilə bağlı cəzaları açıqlayıb

    Futbol
    13:47
    Foto

    Azərbaycanda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Milli İzləmə Sistemi hazırlanacaq

    İKT
    13:47

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 23-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    13:40

    Azərbaycanın tanınmış güləşçisi: "Arzum budur ki, tələbələrim olimpiya medalı qazansınlar"

    Fərdi
    13:38

    "Azəriqaz": Ağdərənin Vəngli kəndində qaz xətləri 300 evi əhatə edəcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti