Генсек ТЮРКПА и глава СВМДА обсудили новые возможности партнерства

Генсек Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасан провел встречу с генсеком Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем, в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества и новые направления партнерства.

Как сообщает Report со ссылкой на ТЮРКПА, Кайрат Сарыбай поздравил Рамиля Гасана с назначением на должность и пожелал успехов в его деятельности.

Во время встречи стороны отметили успешный опыт многолетнего взаимодействия между двумя организациями и обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества.

Обе стороны подтвердили приверженность укреплению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес, а также поддержке регионального диалога, мира и сотрудничества.