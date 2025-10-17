Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Генсек ТЮРКПА и глава СВМДА обсудили новые возможности партнерства

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 10:57
    Генсек ТЮРКПА и глава СВМДА обсудили новые возможности партнерства

    Генсек Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасан провел встречу с генсеком Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем, в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества и новые направления партнерства.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТЮРКПА, Кайрат Сарыбай поздравил Рамиля Гасана с назначением на должность и пожелал успехов в его деятельности.

    Во время встречи стороны отметили успешный опыт многолетнего взаимодействия между двумя организациями и обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества.

    Обе стороны подтвердили приверженность укреплению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес, а также поддержке регионального диалога, мира и сотрудничества.

    TÜRKPA və AQEM Baş katibləri yeni tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
    TURKPA and CICA discuss new partnership opportunities

