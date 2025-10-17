İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    TÜRKPA və CICA Baş katibləri yeni tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 10:29
    TÜRKPA və CICA Baş katibləri yeni tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş katibi Ramil Həsən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (CICA) Baş katibi Kayrat Sarıbay ilə tanışlıq görüşü keçirərək yeni tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    Qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, K.Sarıbay görüş çərçivəsində Ramil Həsəni vəzifəsinin icrasına başlaması münasibətilə təbrik edib və ona yeni postunda uğurlar arzulayıb.

    Görüş zamanı tərəflər iki təşkilat arasında uzunmüddətli əməkdaşlığı xatırlayıb, mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Hər iki tərəf qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə və regional dialoq, sülh və əməkdaşlığın təşviqinə yönəlmiş yeni tərəfdaşlıq imkanlarının araşdırılmasına sadiqliyini ifadə edib.

    TÜRKPA CICA Ramil Həsən Kayrat Sarıbay

    Son xəbərlər

    10:37

    Beynəlxalq dərəcəli ekspert: "Azərbaycan təhlükəsiz idman sahəsində möhtəşəm işlər görür"

    Fərdi
    10:36

    Umayra Tağıyeva: "Azərbaycanda intensiv yağıntı hadisələrinin sayı 6 dəfə çoxalıb"

    Ekologiya
    10:34

    BOK rəsmisi: "Azərbaycan MOK təhlükəsizliyin qoruması üçün ictimaiyyəti bir araya gətirir"

    Fərdi
    10:33

    Orban: Rusiya-ABŞ sammiti XİN başçılarının görüşündən sonra keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    10:31

    Tərtərdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    10:30

    MOK rəsmisi: "Təhlükəsiz idman sahəsində peşəkar kadrların artması ilə bağlı işlər davam edir"

    Fərdi
    10:29

    TÜRKPA və CICA Baş katibləri yeni tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    10:26

    Qırğızıstanla Macarıstan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanacaq

    Region
    10:24

    Sumqayıtda yıxılaraq başı daşa dəyən kişi ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti