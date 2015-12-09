​Генсек Совета Европы выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:
"Уважаемый господин президент,
Меня глубоко опечалило известие об ужасной трагедии, произошедшей 4 декабря на платформе нефтяного месторождения "Гюнешли".
От имени Совета Европы выражаю соболезнования семьям погибших. Желаю, чтобы пострадавшие исцелились в скором времени, пропавшие были найдены целыми и невредимыми, а занятым их поиском сотрудникам МЧС – храбрости и упорства".
News DepartmentАвтор новости
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