​Генсек Совета Европы выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый господин президент,

Меня глубоко опечалило известие об ужасной трагедии, произошедшей 4 декабря на платформе нефтяного месторождения "Гюнешли".

От имени Совета Европы выражаю соболезнования семьям погибших. Желаю, чтобы пострадавшие исцелились в скором времени, пропавшие были найдены целыми и невредимыми, а занятым их поиском сотрудникам МЧС – храбрости и упорства".