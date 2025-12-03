Генпрокурор Азербайджана совершил официальный визит в США

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым посетила с официальным визитом Вашингтон.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства нашей страны в США в соцсети Х.

В рамках визита состоялись встречи с высокопоставленными представителями Генпрокуратуры США, Федерального бюро расследований, Министерства юстиции и Госдепартамента.

"Обсуждались различные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также перспективные направления сотрудничества между Азербайджаном и США", - говорится в сообщении.