    Генпрокурор Азербайджана совершил официальный визит в США

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 19:40
    Генпрокурор Азербайджана совершил официальный визит в США

    Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым посетила с официальным визитом Вашингтон.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства нашей страны в США в соцсети Х.

    В рамках визита состоялись встречи с высокопоставленными представителями Генпрокуратуры США, Федерального бюро расследований, Министерства юстиции и Госдепартамента.

    "Обсуждались различные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также перспективные направления сотрудничества между Азербайджаном и США", - говорится в сообщении.

