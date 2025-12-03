İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Baş prokuror ABŞ-də rəsmi səfərdə olub

    Xarici siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 19:49
    Baş prokuror ABŞ-də rəsmi səfərdə olub

    Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Vaşinqtonda rəsmi səfərdə olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyinin "X"dəki paylaşımında qeyd olunub.

    Səfər çərçivəsində ABŞ Baş Prokurorluğunun, Federal Təhqiqatlar Bürosunun, Ədliyyə Nazirliyinin və Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli nümayəndələri ilə görüşlər keçirilib.

    "Azərbaycan və ABŞ arasında qarşılıqlı maraq doğuran müxtəlif məsələlər, həmçinin əməkdaşlığın perspektiv istiqamətləri müzakirə olunub", – deyə məlumatda bildirilir.

    Kamran Əliyev ABŞ səfər
    Foto
    Генпрокурор Азербайджана совершил официальный визит в США
    Foto
    Azerbaijan's prosecutor general holds meetings in Washington

