    Генпрокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании

    Внешняя политика
    • 07 мая, 2026
    • 15:27
    Генеральные прокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на встрече со студентами в Национальной академии авиации.

    По его словам, Генеральная прокуратура расширяет сотрудничество: "Генеральная прокуратура выстраивает интенсивное международное сотрудничество. В качестве примера можно привести ОТГ, СНГ, Европейский союз и Международную ассоциацию прокуроров".

    Кямран Алиев, говоря о связях с Монголией, заявил, что между двумя странами существует потенциал для развития сотрудничества: "Сотрудничество между двумя странами будет иметь практические результаты".

    Отметим, что генеральный прокурор Монголии Жаргалсайхан Банзрагч находится с визитом в Азербайджане.

    Azərbaycan və Monqolostan Baş prokurorluqları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

