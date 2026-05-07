Генпрокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании
- 07 мая, 2026
- 15:27
Генеральные прокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на встрече со студентами в Национальной академии авиации.
По его словам, Генеральная прокуратура расширяет сотрудничество: "Генеральная прокуратура выстраивает интенсивное международное сотрудничество. В качестве примера можно привести ОТГ, СНГ, Европейский союз и Международную ассоциацию прокуроров".
Кямран Алиев, говоря о связях с Монголией, заявил, что между двумя странами существует потенциал для развития сотрудничества: "Сотрудничество между двумя странами будет иметь практические результаты".
Отметим, что генеральный прокурор Монголии Жаргалсайхан Банзрагч находится с визитом в Азербайджане.