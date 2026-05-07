    Xarici siyasət
    • 07 may, 2026
    • 15:04
    Azərbaycan və Monqolostan Baş prokurorluqları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev Aviasiya Akademiyasında tələbələrlə görüşdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Baş Prokurorluğu gündən-günə əməkdaşlıqlarını genişləndirir:

    "Azərbaycan Baş Prokurorluğu intensiv beynəlxalq əməkdşalıqlar qurur. Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT), MDB, Avropa İttifaqı və Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasını buna misal göstərə bilərik".

    K.Əliyev Monqolustanla əlaqələrə diqqət çəkərək qeyd edib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün potensial mövcuddur:

    "Azərbaycanla Monqolustan arasında əməkdaşlığın praktiki nəticələri olacaq".

    Qeyd edək ki, Monqolustanın Baş prokuroru Jarqalsayxan Banzraqçı hazırda Azərbaycanda səfərdədir.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Kamran Əliyev Azərbaycan Baş Prokurorluğu Monqolustan
    Генпрокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании

