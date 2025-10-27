Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Назначен новый генконсул Азербайджана в Тебризе

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 16:35
    Назначен новый генконсул Азербайджана в Тебризе

    Генеральный консул Азербайджана в городе Тебризе отозван с должности.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    Согласно распоряжению, Алиеннагы Мехти оглу Гусейнов освобожден от должности генерального консула Азербайджана в Тебризе (Иран).

    Другим распоряжением Талех Балаширин оглу Зохрабов назначен новым генеральным консулом.

    Ильхам Алиев Генконсульство Тебриз
    Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edib

    Последние новости

    17:00

    В Азербайджане будет повышена зарплата ряда работников домов малютки

    Здоровье
    16:58

    Мирзоян: Президенты Азербайджана и Турции приглашены в Ереван на саммит ЕПС

    В регионе
    16:53

    Глава МИД: Армения скоро подпишет план действий для безвиза с ЕС

    В регионе
    16:45

    Британская Petrofac объявила о неплатежеспособности и перешла под госуправление

    Энергетика
    16:35

    Назначен новый генконсул Азербайджана в Тебризе

    Внешняя политика
    16:34

    Азиатское турне Трампа: геополитика, инвестиции и миротворчество

    Другие страны
    16:32

    Министр: Образование женщин - один из важнейших факторов прогресса общества

    Наука и образование
    16:31

    Посол Азербайджана в Иордании отозван и назначен в Ирак

    Внешняя политика
    16:31

    Президент Ильхам Алиев сменил послов в Саудовской Аравии и Иордании

    Внешняя политика
    Лента новостей