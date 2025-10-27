Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edib
Xarici siyasət
- 27 oktyabr, 2025
- 16:34
Azərbaycanın Təbriz şəhərindəki baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıb.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla Əliyənnağı Mehti oğlu Hüseynov İranın Təbriz şəhərində Azərbaycanın baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıb.
Digər sərəncamla Taleh Balaşirin oğlu Zöhrabov yeni baş konsul təyin edilib.
