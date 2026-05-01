Гаджиев призвал к сотрудничеству Карабахского университета с зарубежными вузами

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев призвал аккредитованный в Азербайджане дипломатический корпус поспособствовать укреплению связей Карабахского университета с зарубежными вузами.

Как передает Report, об этом Гаджиев заявил, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

"Я бы также призвал дипломатическое сообщество поспособствовать установлению прямых контактов между этим вузом и аналогичными образовательными учреждениями ваших стран, тем самым объединить молодежь ради обмена знаниями, развития образования и, самое главное, ради мира", - отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что текущий мирный этап в регионе имеет особую значимость.

"Сегодня все мы, как международное дипломатическое сообщество, должны направить усилия на повестку мира", - заявил он.