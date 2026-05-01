    01 мая, 2026
    • 15:36
    Гаджиев призвал к сотрудничеству Карабахского университета с зарубежными вузами

    Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев призвал аккредитованный в Азербайджане дипломатический корпус поспособствовать укреплению связей Карабахского университета с зарубежными вузами.

    Как передает Report, об этом Гаджиев заявил, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

    "Я бы также призвал дипломатическое сообщество поспособствовать установлению прямых контактов между этим вузом и аналогичными образовательными учреждениями ваших стран, тем самым объединить молодежь ради обмена знаниями, развития образования и, самое главное, ради мира", - отметил он.

    Гаджиев подчеркнул, что текущий мирный этап в регионе имеет особую значимость.

    "Сегодня все мы, как международное дипломатическое сообщество, должны направить усилия на повестку мира", - заявил он.

    Хикмет Гаджиев Карабахский университет Карабах Дипломатический корпус Зарубежные вузы
    Hacıyev Qarabağ Universitetinin xarici ali məktəblərlə əməkdaşlığına çağırıb
    Hajiyev calls for Karabakh University to expand cooperation with foreign universities

