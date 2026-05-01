    Xarici siyasət
    • 01 may, 2026
    • 15:38
    Hacıyev Qarabağ Universitetinin xarici ali məktəblərlə əməkdaşlığına çağırıb

    Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusu Qarabağ Universitetinin xarici ali məktəblərlə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə kömək etməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Qarabağ Universitetində diplomatik korpusun nümayəndələri qarşısında çıxış edərkən bildirib.

    "Mən həmçinin diplomatik ictimaiyyəti bu ali məktəblə ölkələrinizin analoji təhsil müəssisələri arasında birbaşa əlaqələrin qurulmasına köməklik etməyə, bununla da gəncləri bilik mübadiləsi, təhsilin inkişafı və ən əsası sülh naminə birləşdirməyə çağırardım", - o qeyd edib.

    H.Hacıyev vurğulayıb ki, regionda hazırkı sülh mərhələsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

    "Bu gün hamımız beynəlxalq diplomatik ictimaiyyət olaraq səylərimizi sülh gündəliyinə yönəltməliyik", - o bildirib.

    Hikmət Hacıyev Qarabağ Universiteti Diplomatik korpus
    Гаджиев призвал к сотрудничеству Карабахского университета с зарубежными вузами
    Hajiyev calls for Karabakh University to expand cooperation with foreign universities

    Son xəbərlər

    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti