    Фуат Октай обсудил с Джейхуном Байрамовым формат сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 14:08
    Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым трехсторонний формат сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия.

    Как сообщает Report, об этом Октай заявил журналистам во время посещения Мемориала турецким шехидам в Баку.

    По его словам, на встрече предоставилась возможность обсудить все региональные вопросы и двусторонние отношения.

    "Мы подробно обсудили как трехсторонний формат сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия, так и мирные переговоры, ведущиеся между Азербайджаном и Арменией. Мы вновь убедились, что вся работа и мирные переговоры продолжаются в позитивном русле. Это нас чрезвычайно порадовало", - отметил Октай.

