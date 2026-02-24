Фуат Октай обсудил с Джейхуном Байрамовым формат сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия

Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым трехсторонний формат сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия.

Как сообщает Report, об этом Октай заявил журналистам во время посещения Мемориала турецким шехидам в Баку.

По его словам, на встрече предоставилась возможность обсудить все региональные вопросы и двусторонние отношения.

"Мы подробно обсудили как трехсторонний формат сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия, так и мирные переговоры, ведущиеся между Азербайджаном и Арменией. Мы вновь убедились, что вся работа и мирные переговоры продолжаются в позитивном русле. Это нас чрезвычайно порадовало", - отметил Октай.