Фуат Октай обсудил с Джейхуном Байрамовым формат сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия
Внешняя политика
- 24 февраля, 2026
- 14:08
Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым трехсторонний формат сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия.
Как сообщает Report, об этом Октай заявил журналистам во время посещения Мемориала турецким шехидам в Баку.
По его словам, на встрече предоставилась возможность обсудить все региональные вопросы и двусторонние отношения.
"Мы подробно обсудили как трехсторонний формат сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия, так и мирные переговоры, ведущиеся между Азербайджаном и Арменией. Мы вновь убедились, что вся работа и мирные переговоры продолжаются в позитивном русле. Это нас чрезвычайно порадовало", - отметил Октай.
Последние новости
14:11
Совместное заявление ЕС: давление на Россию усилится, помощь Украине продолжитсяДругие страны
14:08
Фуат Октай обсудил с Джейхуном Байрамовым формат сотрудничества Турция-Азербайджан-ГрузияВнешняя политика
14:05
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 22 мая в ТуркменистанеДругие страны
13:55
В Нахчыване пробурят 40 субартезианских скважин - распоряжение президентаВнутренняя политика
13:46
Фото
Азербайджан и Иран обсудили реализацию проектов ГЭС и экспорт электроэнергииЭнергетика
13:42
Торговый атташе Великобритании: Сотрудничество с Азербайджаном выходит на стратегический уровеньИнфраструктура
13:32
Фото
Фуат Октай посетил памятник турецким шехидам в БакуВнешняя политика
13:27
Норвегия в этом году направит Украине около $9 млрдДругие страны
13:21