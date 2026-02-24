İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Fuat Oktay Ceyhun Bayramovla Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlıq formatını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 24 fevral, 2026
    • 13:46
    Fuat Oktay Ceyhun Bayramovla Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlıq formatını müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan üçtərəfli əməkdaşlıq formatı ilə bağlı müzakirələr aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Fuat Oktay Türk şəhidliyini ziyarəti zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, görüşdə bütün regional məsələlərə və ikitərəfli münasibətlərə toxunmaq imkanı yarandı:

    "Biz həm Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan üçtərəfli əməkdaşlıq formatı, həm də Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılan sülh danışıqlarını ətraflı müzakirə etdik. Bütün işlərin və sülh danışıqlarının müsbət məcrada davam etdiyini bir daha öyrəndik. Bundan da son dərəcə məmnun olduq".

    F.Oktay Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında əlaqələrin son dərəcə möhkəm və gələcəyə yönəlik daha böyük potensialın mövcud olduğunu da vurğulayıb.

    Fuat Oktay Türkiyə Azərbaycan Gürcüstan Ceyhun Bayramov

    Son xəbərlər

    13:54

    Prezident Naxçıvanda 40 subartezian quyusunun qazılması üçün Sərəncam imzalayıb

    İnfrastruktur
    13:53

    Fuat Oktay: Hazırda əsas məqsədimiz bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsidir

    Xarici siyasət
    13:52

    Fransa XİN ABŞ səfirinin hökumət binalarına girişinə qadağa qoyub

    Digər ölkələr
    13:48

    "Nyukasl"ın zədəli futbolçularının adları açıqlanıb

    Futbol
    13:46

    Fuat Oktay Ceyhun Bayramovla Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlıq formatını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    13:37

    Ukrayna Macarıstana "Drujba" boru kəməri ilə bağlı kompromis təklif edib

    Digər ölkələr
    13:36

    ADY: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündür

    İnfrastruktur
    13:35

    İtaliya klubunun futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    13:26

    "Sabah"ın U-13 komandası Gürcüstandakı turnirdə ikinci yeri tutub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti