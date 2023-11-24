Фуад Гусейналиев: Саммит СПЕКА является месседжем, отражающим единство тюркских государств

Саммит Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) – с политической точки зрения также является месседжем, отражающим единство тюркских государств.

Саммит Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) – с политической точки зрения также является месседжем, отражающим единство тюркских государств.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в эфире Baku TV.

По его словам, саммит СПЕКА, расширяясь, перешел от экономического формата к политическому.

"Проведение саммита в Азербайджане в целом повысило значение СПЕКА в связи с процессами, происходящими в мире в последнее время. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что страны СПЕКА расположены на маршруте, называемом Средним коридором. Присутствие премьер-министров Грузии и Венгрии среди гостей, посетивших Баку, свидетельствует о том, что в рамках Среднего коридора открывается новая перспектива развития СПЕКА. Выступления прибывших на саммит гостей свидетельствуют о том, что страны СПЕКА, осознавая важность Среднего коридора, хотят наладить работу по его дальнейшему развитию", - сказал Ф.Гусейналиев.

Он отметил, что в настоящее время важность СПЕКА возрастает.

"Учитывая, что многие страны, входящие в СПЕКА, являются тюркскими государствами, думаю, что это также послание, отражающее единство тюркских государств с политической точки зрения. Однако примем во внимание, что, поскольку СПЕКА является чисто экономическим объединением и ориентирована на экономику, развитие Среднего коридора внесет больший вклад в экономику и единство этих стран", - добавил директор информагентства.