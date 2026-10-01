Фредерик Старр: Торговля и туризм открывают новые возможности для Каспийского региона

За последнее десятилетие связи между странами по обе стороны Каспийского моря значительно расширились и охватили широкий спектр сфер.

Как передает Report, об этом заявил председатель Института Центральной Азии и Кавказа при Совете по международной политике США (American Foreign Policy Council) Фредерик Старр на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

По его словам, сотрудничество развивается в таких сферах, как транспорт, торговля, тарифная политика, налогообложение и туризм.

"Все это развивается и открывает большие перспективы на будущее. Очень важно слышать сегодня, что крупные державы, включая Соединенные Штаты, поддерживают эти процессы", - сказал он.