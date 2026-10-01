Фредерик Старр: Торговля и туризм открывают новые возможности для Каспийского региона
Внешняя политика
- 01 октября, 2026
- 09:57
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За последнее десятилетие связи между странами по обе стороны Каспийского моря значительно расширились и охватили широкий спектр сфер.
Как передает Report, об этом заявил председатель Института Центральной Азии и Кавказа при Совете по международной политике США (American Foreign Policy Council) Фредерик Старр на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.
По его словам, сотрудничество развивается в таких сферах, как транспорт, торговля, тарифная политика, налогообложение и туризм.
"Все это развивается и открывает большие перспективы на будущее. Очень важно слышать сегодня, что крупные державы, включая Соединенные Штаты, поддерживают эти процессы", - сказал он.
Frederik Starr: Ticarət və turizm Xəzər regionu üçün yeni imkanlar açır
Frederick Starr: Trade and tourism open up new opportunities for Caspian region
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