Frederik Starr: Ticarət və turizm Xəzər regionu üçün yeni imkanlar açır
Xarici siyasət
- 01 oktyabr, 2026
- 10:16
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Son onillik ərzində Xəzər dənizinin hər iki tərəfindəki ölkələr arasında əlaqələr əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib və sahələrin geniş spektrini əhatə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Beynəlxalq Siyasət Şurası (American Foreign Policy Council) yanında Mərkəzi Asiya və Qafqaz İnstitutunun sədri Frederik Starr Bakıda keçirilən "CAMCA 2026" Regional Forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, nəqliyyat, ticarət, tarif siyasəti, vergitutma və turizm kimi sahələrdə əməkdaşlıq inkişaf edir:
"Bütün bunlar inkişaf edir və gələcək üçün böyük perspektivlər açır. Bu gün böyük dövlətlərin, o cümlədən Birləşmiş Ştatların bu prosesləri dəstəklədiyini eşitmək çox vacibdir".
Фредерик Старр: Торговля и туризм открывают новые возможности для Каспийского региона
Frederick Starr: Trade and tourism open up new opportunities for Caspian region
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