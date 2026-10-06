Франк Буссе: Средний коридор обладает необходимой инфраструктурой для дальнейшего развития
- 06 октября, 2026
- 15:26
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Средний коридор обладает необходимой инфраструктурой и инвестиционным потенциалом для дальнейшего развития, однако ключевым условием его эффективности должна стать координация между всеми участниками.
Как передает Report, об этом заявил вице-президент по Европе Hamburg Port Consulting (HPC) Франк Буссе на панельной сессии в рамках Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.
По его словам, вдоль Каспийского моря уже действуют порты, а АЖД, Бакинский порт, Rhenus и Silway готовы обеспечивать перевозки.
Буссе подчеркнул необходимость постоянного и надежного развития Среднего коридора.
По его словам, создавать новые порты необязательно, однако существующая портовая инфраструктура должна компенсировать недостатки Среднего коридора по сравнению с Северным.
Буссе также сообщил о значительном инвестиционном потенциале Среднего коридора. Он также добавил, что Средний коридор в настоящее время набирает значительный импульс.