İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Frank Busse: "Orta Dəhliz gələcək inkişaf üçün zəruri infrastruktura malikdir"

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2026
    • 16:28
    Frank Busse: Orta Dəhliz gələcək inkişaf üçün zəruri infrastruktura malikdir

    Orta Dəhliz gələcək inkişaf üçün zəruri infrastruktura və investisiya potensialına malikdir, lakin onun səmərəliliyinin əsas şərti bütün iştirakçılar arasında koordinasiya olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Hamburg Port Consulting" şirkətinin Avropa üzrə vitse-prezidenti Frank Busse Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransı çərçivəsində keçirilən panel sessiyasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Xəzər dənizi boyunca artıq limanlar fəaliyyət göstərir, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC, "Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı" MMC, "Rhenus" və "Silway" isə daşımaları təmin etməyə hazırdır.

    F.Busse Orta Dəhlizin davamlı və etibarlı inkişafının zəruriliyini vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, yeni limanlar yaratmaq mütləq deyil, lakin mövcud liman infrastrukturu Şimal dəhlizi ilə müqayisədə Orta Dəhlizin çatışmazlıqlarını kompensasiya etməlidir.

    F.Busse həmçinin Orta Dəhlizin əhəmiyyətli investisiya potensialı barədə məlumat verib. O, əlavə edib ki, hazırda Orta Dəhliz əhəmiyyətli impuls qazanır.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı MMC Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi) Xəzər dənizi
    Франк Буссе: Средний коридор обладает необходимой инфраструктурой для дальнейшего развития
    Frank Busse: Middle Corridor has infrastructure needed for further development
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    07:52

    Braziliyada uşaq bağçasında 13 nəfəri girov götürən silahlı şəxs öldürülüb

    Digər ölkələr
    07:18

    Tramp Putinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllinə inanmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    07:12

    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz verib

    Digər ölkələr
    06:48

    Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edir

    Digər ölkələr
    06:14

    Qasırğa Alabama və Florida ştatlarında 170 mindən çox abonenti işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    05:53

    Çin "SatNet" aşağıorbitli rabitə peyklərinin 27-ci qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    05:27

    Tramp seçkilərdən əvvəl İrana zərbələr endirmək qərarını dəyişə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    04:51

    "Barselona"nın baş məşqçisi Yamalı gələcəyin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:19

    ABŞ Prezidenti G20 sammitində Meloni ilə görüşə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti