Фернанда Эспиноса: Мир переживает период трансформации

Мир переживает период трансформации, и это связано с темами, которые входят в повестку Глобального Бакинского форума.

Как передает Report, об этом заявила президент 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса на пресс-конференции в Баку.

По ее словам, даже в нынешней очень нестабильной и опасной ситуации в регионе форум соберет множество мыслителей, политиков, парламентариев, а также глав государств и правительств из разных регионов мира.

"Я думаю, это показывает важность этого форума и Азербайджана как площадки для диалога и эффективной дипломатии. Кроме того, на форуме будут активно звучать голоса молодого поколения", - сказала она.