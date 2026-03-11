Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Фернанда Эспиноса: Мир переживает период трансформации

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 15:33
    Фернанда Эспиноса: Мир переживает период трансформации

    Мир переживает период трансформации, и это связано с темами, которые входят в повестку Глобального Бакинского форума.

    Как передает Report, об этом заявила президент 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса на пресс-конференции в Баку.

    По ее словам, даже в нынешней очень нестабильной и опасной ситуации в регионе форум соберет множество мыслителей, политиков, парламентариев, а также глав государств и правительств из разных регионов мира.

    "Я думаю, это показывает важность этого форума и Азербайджана как площадки для диалога и эффективной дипломатии. Кроме того, на форуме будут активно звучать голоса молодого поколения", - сказала она.

    Глобальный Бакинский форум Генеральная ассамблея ООН Мария Фернанда Эспиноса
    Fernanda Espinosa: Dünya transformasiya dövrünü yaşayır
    Fernanda Espinosa: World going through period of transformation
