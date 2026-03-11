Fernanda Espinosa: Dünya transformasiya dövrünü yaşayır
Xarici siyasət
- 11 mart, 2026
- 15:40
Dünya transformasiya dövrünü yaşayır və bu, Qlobal Bakı Forumunun gündəliyinə daxil olan mövzularla bağlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu BMT Baş Assambleyasının 73-cü sessiyasının prezidenti Mariya Fernanda Espinosa Bakıda keçirilən mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, hətta regiondakı hazırkı qeyri-sabit və təhlükəli vəziyyətdə belə, forum dünyanın müxtəlif regionlarından olan bir çox siyasətçiləri, parlamentariləri, eləcə də dövlət və hökumət başçılarını bir araya gətirəcək: "Düşünürəm ki, bu, həmin forumun və Azərbaycanın dialoq, eləcə də səmərəli diplomatiya platforması kimi əhəmiyyətini göstərir. Bundan əlavə, forumda gənc nəslin səsi fəal şəkildə eşidiləcək".
Son xəbərlər
16:27
Azər Qasımlıya hökm oxunubHadisə
16:26
Foto
"Azərbaycan Kinosu: Yığcam Ensiklopediya (1898 – 2025) kitabının təqdimat mərasimi keçirilibMədəniyyət
16:25
İran futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməyəcəkFutbol
16:24
Davor Ştefanek: "Həsən Əliyev ən çətin rəqibim olub"Fərdi
16:14
Azərbaycanda dövlət şirkəti ləğv olunurİnfrastruktur
16:14
Aleksis Makallister "Liverpul"dan ayrılmaq istəyirFutbol
16:10
"FIFA Series – 2026" turnirinin Azərbaycandakı oyunlarına bilet satışı başlayıbFutbol
16:06
İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilirDigər
16:06