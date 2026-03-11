İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Fernanda Espinosa: Dünya transformasiya dövrünü yaşayır

    • 11 mart, 2026
    • 15:40
    Fernanda Espinosa: Dünya transformasiya dövrünü yaşayır

    Dünya transformasiya dövrünü yaşayır və bu, Qlobal Bakı Forumunun gündəliyinə daxil olan mövzularla bağlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT Baş Assambleyasının 73-cü sessiyasının prezidenti Mariya Fernanda Espinosa Bakıda keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, hətta regiondakı hazırkı qeyri-sabit və təhlükəli vəziyyətdə belə, forum dünyanın müxtəlif regionlarından olan bir çox siyasətçiləri, parlamentariləri, eləcə də dövlət və hökumət başçılarını bir araya gətirəcək: "Düşünürəm ki, bu, həmin forumun və Azərbaycanın dialoq, eləcə də səmərəli diplomatiya platforması kimi əhəmiyyətini göstərir. Bundan əlavə, forumda gənc nəslin səsi fəal şəkildə eşidiləcək".

