Фарид Шафиев: Выборы в Армении интересны для нас

Парламентские выборы в Армении, которые пройдут летом 2026 года, интересны для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

"Это событие (парламентские выборы в Армении - ред.) представляет для нас интерес. Мы ожидаем принятия некоторых шагов. Важны переговоры между нами при посредничестве США", - отметил он.

Шафиев подчеркнул, что в отношениях с США для Азербайджана важными вопросам являются подписание Хартии о стратегическом партнерстве с США, а также ликвидация 907-ой поправки.

Глава Центра также прокомментировал взаимоотношения Азербайджана с ЕС.

"Надеемся, что и в отношениях с Европейским союзом (ЕС) откроется новый этап. Иногда мы сталкиваемся с определенными проблемами. Примером тому является включение антиазербайджанских моментов в документ, подписанный между Арменией и ЕС", - добавил он.