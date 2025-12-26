İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Fərid Şəfiyev: Ermənistanda keçiriləcək seçkilər bizim üçün maraqlıdır

    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:31
    Fərid Şəfiyev: Ermənistanda keçiriləcək seçkilər bizim üçün maraqlıdır
    Fərid Şəfiyev

    Gələn ilin iyun ayında Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkiləri Azərbaycan üçün maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev ilin yekunlarına dair hesabatı təqdim edərkən danışıb.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycana qarşı müxtəlif platformalarda qarayaxma kampaniyası aparılır:

    "Aktiv şəkildə beynəlxalq media qurumları ilə işləyirik. Lakin bəzi problemlərlə üzləşirik. Belə ki, bəzi qüvvələr Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyalarına davam edir, məqalələr dərc olunur. Guya ki, bizim sülh prosesi təkcə Azərbaycanın maraqlarına hədəflənib".

    F.Şəfiyev gələn il baş verəcək hadisələrə diqqət çəkərək bildirib ki, iyun ayında Ermənistanda seçkilər olacaq:

    "Bu hadisə bizim üçün maraqlıdır. Biz bəzi addımlarım atılmasını gözləyirik. ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə aramızda olan danışıqlar önəmlidir".

    Sədr əlavə edib ki, ABŞ ilə münasibətlərdə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası, 907-ci düzəliş Azərbaycan üçün çox vacib məsələlərdir:

    "Ümid edirik ki, Avropa İttifaqı (Aİ) ilə münasibətlərdə də yeni mərhələ açılacaq. Bəzən müəyyən problemlərlə üzləşirik. Buna nümunə Ermənistanla Aİ arasında imzalanan sənəddə Azərbaycan əleyhinə fikirlərin yer almasıdır".

    Ermənistan Seçkilər Fərid Şəfiyev ABŞ
    Фарид Шафиев: Выборы в Армении интересны для нас

    Son xəbərlər

    12:09
    Foto

    Ağdam, Xocalı və Xocavənd rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:08
    Foto

    Abşeron rayonunda pirotexniki vasitələr satan iki nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    12:06

    Azərbaycan gimnastları üçün antidopinq maarifləndirmə seminarı keçirilib

    Fərdi
    12:04

    "Şərurlu İsfəndiyar"a bəraət verilib

    Hadisə
    12:03

    Sosial Xidmət Xəritəsi istifadəyə verilib

    Sosial müdafiə
    12:02

    "İnter" xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparır

    Futbol
    11:55

    Tural Əhmədov: Peşə tanınması imtahanında "İbtidai sinif müəllimliyi" üzrə 83% namizəd uğursuz olub

    Elm və təhsil
    11:51

    Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıb

    Elm və təhsil
    11:51

    BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti