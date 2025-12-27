İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Müdafiə naziri: İsveçrə özünü hücumdan qorumaq qabiliyyətində deyil

    Digər ölkələr
    • 27 dekabr, 2025
    • 17:37
    Müdafiə naziri: İsveçrə özünü hücumdan qorumaq qabiliyyətində deyil

    İsveçrənin müdafiə naziri Tomas Zyussli ölkəsinin özünü tammiqyaslı hücumdan qorumaq qabiliyyətində olmadığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" "Neue Zürcher Zeitung"a (NZZ) istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, rəsmi Bern Rusiya tərəfindən artan risklər fonunda hərbi xərclərini artırmalıdır:

    "İsveçrə kritik infrastruktura qeyri-dövlət aktorları tərəfindən edilən hücumlara, eləcə də kiberhücumlara hazırdır, lakin silahlı qüvvələr hələ də ciddi texniki çatışmazlıqdan əziyyət çəkir. Biz məsafədən təhdidləri, xüsusilə də ölkəmizə qarşı tammiqyaslı hücumu dəf etmək iqtidarında deyilik. Etiraf etmək çətindir ki, real fövqəladə vəziyyətdə bütün hərbçilərin yalnız üçdə biri tam təchiz olunmuş olardı".

    T.Zyussli həmçinin deyib ki, ölkədə orduya münasibət, Ukraynada müharibə və Rusiyanın Avropadakı vəziyyəti destabilizə etmək cəhdlərinə baxmayaraq, demək olar, dəyişməyib (silahlanmaya kəskin ehtiyac hissi yoxdur - red.):

    "Bu da İsveçrənin münaqişədən uzaq olması, ölkənin döyüş təcrübəsinin olmaması və digər məsələlərlə bağlıdır".

    İsveçrə Tomas Zyussli Ukrayna müdafiə Rusiya
    Министр обороны Швейцарии усомнился в способности страны защитить себя от нападения
    Army chief says Switzerland can't defend itself from full-scale attack

    Son xəbərlər

    17:37

    Müdafiə naziri: İsveçrə özünü hücumdan qorumaq qabiliyyətində deyil

    Digər ölkələr
    17:18

    La Liqa təmsilçisi 19 yaşlı niderlandlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır

    Futbol
    17:06

    Azərbaycan polad boru istehsalını 2 dəfədən çox artırıb

    Biznes
    17:02

    Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq yaradacaq

    Sağlamlıq
    16:30

    Azərbaycan noyabrda asfalt istehsalını 3 dəfə artırıb

    Sənaye
    16:23
    Foto

    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində fərdi mübarizələr başa çatıb

    Fərdi
    16:17

    "Araz-Naxçıvan"ın icraçı direktoru: "Elmar Baxşıyevlə ilk görüşdə razılıq əldə olunmuşdu" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:09

    Litva Ottava Konvensiyasından çıxıb

    Digər ölkələr
    15:45

    "Barselona" iki müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti