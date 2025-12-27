Министр обороны Швейцарии усомнился в способности страны защитить себя от нападения

Министр обороны Швейцарии Томас Зюссли заявил, что страна не способна защитить себя от полномасштабного нападения, поэтому должна увеличить военные расходы на фоне растущих рисков со стороны России.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По его словам, Швейцария готова к атакам со стороны "негосударственных акторов" на критически важную инфраструктуру, а также к кибератакам, однако вооруженные силы по-прежнему испытывают серьезную нехватку техники.

"Мы не в состоянии отражать угрозы на расстоянии или тем более полномасштабное нападение на нашу страну. Тяжело осознавать, что в реальной чрезвычайной ситуации лишь треть всех военнослужащих была бы полностью экипирована", - отметил он.

Зюссли отметил, что отношение к армии в стране практически не изменилось (отсутствует ощущение острой необходимости в вооружении - ред.), несмотря на войну в Украине и попытки России дестабилизировать Европу.

Он связал это с удаленностью Швейцарии от конфликта, отсутствием у страны боевого опыта и ложным убеждением, что нейтралитет сам по себе обеспечивает защиту.

"Но это исторически (что нейтралитет гарантирует защиту - ред.) неверно. Есть немало нейтральных государств, которые в итоге оказались втянутыми в войну. Нейтралитет имеет ценность только в том случае, если его можно защитить оружием", - подчеркнул он.

Отметим, что за последние сто лет ни одно европейское государство не предпринимало вооруженного нападения на Швейцарию. Даже в период Второй мировой войны на страну не решились напасть ни нацистская Германия, ни фашистская Италия, несмотря на то что Швейцария находилась в окружении государств "оси". Ключевыми факторами сдерживания считались крайне сложный альпийский рельеф, ограниченное число направлений для потенциального вторжения, развитая система горных укреплений и концепция вооруженного нейтралитета, опиравшаяся на быструю мобилизацию и подготовленный резерв. В совокупности это делало военную операцию против Швейцарии крайне затратной и малоцелесообразной.