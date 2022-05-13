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Фарид Шафиев: Реализовать формат "3+3" будет сложно

Фарид Шафиев: Реализовать формат "3+3" будет сложно "Текущая сложная геополитическая обстановка, российско-украинская война и ситуация на других флангах подталкивают нас к тесному сотрудничеству с Турцией".
Внешняя политика
13 мая 2022 г. 10:32
Фарид Шафиев: Реализовать формат 3+3 будет сложно

"Текущая сложная геополитическая обстановка, российско-украинская война и ситуация на других флангах подталкивают нас к тесному сотрудничеству с Турцией".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал на конференции под названием "Шушинская декларация и 30-летие азербайджано-турецких дипломатических отношений".

"Между Азербайджаном и Турцией существуют проработанные региональные механизмы. Например, тройка Азербайджан-Турция-Грузия. А формат "3+3" будет сложным. Для Азербайджана возможности будут, и мы должны реализовать их с Турцией", - отметил он.

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Версия на английском языке AIR Center: Cooperation in 3+3 format will be difficult 
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Altılıq” formatının həyata keçirilməsi çətin olacaq”

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