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Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу

Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу Заявления официальных лиц Франции о том, что ​​проживающим в Карабахском экономическом районе Азербайджана армянам будет направлена гуманитарная помощь, являются продолжением начатого Арменией шоу.
Внешняя политика
28 августа 2023 г. 14:42
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу

Заявления официальных лиц Франции о том, что ​​проживающим в Карабахском экономическом районе Азербайджана армянам будет направлена гуманитарная помощь, являются продолжением начатого Арменией шоу.

Об этом Report сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

Он отметил, что если Франция действительно хочет проводить дальновидную политику и желает установления мира в регионе, ей следует тесно сотрудничать с Азербайджаном и Арменией.

По словам Шафиева, официальный Париж же предпринимает прямо противоположные шаги, сотрудничая в одностороннем порядке с Арменией, притом с радикальными группировками этой страны.

"Отправка гуманитарной помощи должна быть в первую очередь согласована с Азербайджаном. Однако мы этого не наблюдаем. Вот почему это просто шоу", - отметил председатель ЦАМО.

Он считает, что сейчас самым серьезным вопросом являются шаги, которые могут быть предприняты в Совбезе ООН, и поэтому следует быть бдительными:

"Они трижды пытались принять антиазербайджанскую резолюцию, и ничего не добились. Но это не значит, что мы должны расслабиться. Возможна очередная провокация в Совбезе, и это очень серьезный вопрос. Сам факт обсуждения того или иного вопроса в Совбезе - уже серьезный вопрос, мы должны обязательно принять встречные меры. На мой взгляд, самыми опасными являются дипломатические шаги против Азербайджана. Худшим исходом является принятие резолюции, но и заявления нежелательны".

Ф.Шафиев заявил, что не ожидает каких-либо антиазербайджанских заявлений в ближайшие месяц-два. Он подчеркнул, что Франция должна сначала провести определенную подготовку в этом направлении:

"Чтобы принять резолюцию в Совбезе ООН, девять стран должны поддержать Францию ​​и пять постоянных членов не должны возражать против этого. Поэтому Франция должна работать с Россией сообща и выработать общую позицию, чтобы принять резолюцию или какое-либо заявление. Хотя это и сложный процесс, но исключать его нельзя".

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: France's humanitarian aid step is continuation of show started by Armenia
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Fransanın humanitar yardım addımı Ermənistanın başlatdığı şounun davamıdır”

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