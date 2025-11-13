Фарид Шафиев: DW Russian грозит скандал по примеру BBC
- 13 ноября, 2025
- 15:39
Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил, что русская служба немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW Russian) в будущем может оказаться в центре скандала, подобного тому, который развернулся вокруг BBC.
Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
По словам Шафиева, сотрудники DW Russian не готовы смириться с перспективой мира между Азербайджаном и Арменией.
"Уверен, что однажды в DW Russian случится скандал, как сейчас в BBC. Какой смысл представлять армянскую реваншистскую полувоенную структуру VOMA как "оборонительную организацию"? Похоже, некоторые журналисты DW Russian не могут смириться с миром между Арменией и Азербайджаном и готовят крайне предвзятые репортажи, выводя на передний план лишь несколько маргинальных голосов на Южном Кавказе", - написал он.
Напомним, несколько дней назад гендиректор Британской вещательной корпорации Тим Дэйви и глава BBC News Дебора Тернесс ушли в отставку на фоне скандала с отредактированной речью Дональда Трампа в программе BBC Panorama: его речь, произнесенную в январе 2021 года, смонтировали таким образом, будто он призывает своих сторонников "сражаться изо всех сил" и поддерживает штурм Капитолия.
I'm sure one day will be a scandal at @dw_russian— Farid Shafiyev (@shafiyev_farid) November 13, 2025
, just like in @BBC right now. What is the point to promote notorious VOMA, revanshist paramilitary in Armenia as defence organization. Looks like few people at @dw_russian can't find peace with peace between Armenia and…