    Фарид Шафиев: DW Russian грозит скандал по примеру BBC

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 15:39
    Фарид Шафиев: DW Russian грозит скандал по примеру BBC

    Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил, что русская служба немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW Russian) в будущем может оказаться в центре скандала, подобного тому, который развернулся вокруг BBC.

    Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

    По словам Шафиева, сотрудники DW Russian не готовы смириться с перспективой мира между Азербайджаном и Арменией.

    "Уверен, что однажды в DW Russian случится скандал, как сейчас в BBC. Какой смысл представлять армянскую реваншистскую полувоенную структуру VOMA как "оборонительную организацию"? Похоже, некоторые журналисты DW Russian не могут смириться с миром между Арменией и Азербайджаном и готовят крайне предвзятые репортажи, выводя на передний план лишь несколько маргинальных голосов на Южном Кавказе", - написал он.

    Напомним, несколько дней назад гендиректор Британской вещательной корпорации Тим Дэйви и глава BBC News Дебора Тернесс ушли в отставку на фоне скандала с отредактированной речью Дональда Трампа в программе BBC Panorama: его речь, произнесенную в январе 2021 года, смонтировали таким образом, будто он призывает своих сторонников "сражаться изо всех сил" и поддерживает штурм Капитолия.

