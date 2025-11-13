İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Fərid Şəfiyev: Bir gün "DW Russian"da da BBC-də olduğu kimi qalmaqal olacaq

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:01
    Fərid Şəfiyev: Bir gün DW Russianda da BBC-də olduğu kimi qalmaqal olacaq
    Fərid Şəfiyev

    Bir gün "DW Russian"da da hazırda BBC-də olduğu kimi qalmaqal olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi (BMTM) İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev "X" hesabında yazıb.

    O qeyd edib ki, "DW Russian"da bəzi insanlar Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülhlə barışa bilmirlər:

    "Əminəm ki, bir gün "DW Russian"da da hazırda BBC-də olduğu kimi bir qalmaqal olacaq. Ermənistanda revanşist VOMA adlı yarımhərbi qurumunu "müdafiə təşkilatı" kimi tanıtmağın mənası nədir? Görünür, "DW Russian"da bəzi insanlar Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülhlə barışa bilmirlər, çox qərəzli reportajlar hazırlayır, reallıqdan uzaq bir şəkildə Cənubi Qafqazda yalnız bir neçə marginal səsləri ön plana çıxarırlar".

