Фархад Мамедов: Баку и Ереван - оба поддерживают двусторонний формат мирного процесса

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 10:53
    Азербайджан и Армения – оба поддерживают переход к двустороннему формату в процессе мирных переговоров.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов на сессии "Оценка Вашингтонского саммита: влияние на отношения США–Азербайджан" в рамках первого Азербайджано-американского форума мозговых центров в Баку.

    По словам эксперта, политика прежней администрации США в регионе не всегда была эффективной.

    "Экс-президент Джо Байден во многом делегировал вопросы по региону Энтони Блинкену [госсекретарь бывшей администрации – ред.], что себя не оправдало. К сожалению, такой подход привел к дальнейшему ухудшению отношений. Одной из главных ошибок Блинкена была его позиция по Лачынскому маршруту, которая нарушала законные права Азербайджана", - подчеркнул Мамедов.

    Он также отметил важность вывода российских миротворцев из Карабаха. "Их досрочный вывод продемонстрировал, что Азербайджану не нужна третья сила для обеспечения безопасности на своей территории", - отметил он.

    Мамедов подчеркнул, что сейчас активно реализуются вопросы разблокировки региональных коммуникаций. "И Азербайджан, и Армения сегодня поддерживают двусторонний формат мирного диалога", - резюмировал эксперт.

    Лента новостей