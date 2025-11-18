İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Fərhad Məmmədov: Azərbaycan və Ermənistan sülh prosesində ikitərəfli formatı dəstəkləyirlər

    Xarici siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 10:47
    Fərhad Məmmədov: Azərbaycan və Ermənistan sülh prosesində ikitərəfli formatı dəstəkləyirlər

    Həm Azərbaycan, həm də Ermənistan sülh prosesində ikitərəfli formatı dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Cənubi Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Farhad Məmmədov Bakıda keçirilən Azərbaycan-ABŞ Beyin Mərkəzlərinin Birinci Forumu çərçivəsində "Vaşinqton sammitinin qiymətləndirilməsi: ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə təsirləri" sessiyasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ-də Bayden özünün prezidentlik dövründə işləri daha çox Blinkenə həvalə etmişdi ki, bu da özünü doğrultmurdu.

    "Təəssüflər olsun ki, bu proses münasibətlərin daha da zərər görməsinə gətirib çıxarırdı. Blinkenin əsas səhvlərindən biri də Laçın marşrutu ilə bağlı mövqeyi idi ki, bu da Azərbaycanın legitim hüquqlarını pozurdu".

    Mərkəz sədri Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasına da toxunub:

    "Onların Azərbaycan ərazisindən vaxtından əvvəl çıxarılması Azərbaycanın üçüncü qüvvəyə ehtiyacı olmadığını nümayiş etdirdi".

    Fərhad Məmmədov hazırda regional kommunikasiya məsələsinin icrada olduğunu da ifadə edib:

    "Həm Azərbaycan, həm də Ermənistan sülh prosesində ikitərəfli formatı dəstəkləyir".

    Azərbaycan-ABŞ beyin mərkəzi Fərhad Məmmədov
    Фархад Мамедов: Баку и Ереван - оба поддерживают двусторонний формат мирного процесса
    Farhad Mammadov: Azerbaijan, Armenia support bilateral format in peace process

    Son xəbərlər

    11:35

    Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 30 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    11:31

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti açıqlanıb

    İKT
    11:27

    Qızıl FED-in uçot dərəcəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda ucuzlaşıb

    Maliyyə
    11:23

    Bakıda IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçiriləcək

    Maliyyə
    11:22

    Azərbaycanda zoonoz xəstəliklərə qarşı peyvəndləməyə minə yaxın baytar cəlb olunub

    Sağlamlıq
    11:18

    "mygov" platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlərin göndərilməsinə başlanılıb

    İKT
    11:18

    Firdovsini ələ salmaqda ittiham olunan iranlı aktrisa "Şahnamə"dən dissertasiya yazmaqla cəzalandırılıb

    Region
    11:14

    Gürcüstanın yeni hava limanının tikintisi 1,25 milyard dollara başa gələcək

    Region
    11:09

    Azərbaycanda dənizçi sənədlərinin rəqəmsal formada verilməsinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti