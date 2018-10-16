Еврокомиссар: "Следующий саммит "Восточного партнерства" может пройти в 2020 году"

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Следующий саммит Евросоюза и стран программы "Восточное партнерство" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина) может пройти в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан по итогам встречи ЕС с главами МИД шести стран в Люксембурге.

"Вероятнее всего, что он пройдет в 2020 году. Но мы еще обсуждаем это", - сказал Хан.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что в следующем году ЕС и "восточные партнеры" будут отмечать десятилетие программы в Брюсселе. "Это была хорошая возможность подтвердить нашу приверженность и подготовиться к десятилетней годовщине в 2019 году, а также подвести итоги реализации "20 задач к 2020 году", - сказала она.

Многосторонняя программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти. Встреча состоялась в рамках прошедшей в Люксембурге встречи министров стран "Восточного партнерства".