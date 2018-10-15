Эльмар Мамедъяров обсудил с французским сопредседателем МГ ОБСЕ нагорно-карабахский конфликт

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Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти.

Как сообщили Report в МИД, встреча состоялась в рамках прошедшей в Люксембурге встречи министров стран "Восточного партнерства".

Стороны обсудили нынешнее положение переговорного процесса после прошедшей в Нью-Йорке совместной встречи в рамках Генассамблеи ООН и обменялись мнениями о предстоящем визите сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.