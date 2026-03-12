Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Евдокимов: Россия благодарна Азербайджану за содействие в доставке гумпомощи Ирану

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 16:09
    Евдокимов: Россия благодарна Азербайджану за содействие в доставке гумпомощи Ирану

    Россия выразила благодарность Азербайджану за оперативное содействие в доставке гуманитарной помощи Ирану.

    Как сообщает Report, об этом журналистам в Лянкяране, где сегодня приземлился самолет с российской гуманитарной помощью, заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

    По словам дипломата, накануне вопрос доставки российской гумпомощи обсуждался в ходе телефонного разговора президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина.

    "Россия обратилась к Азербайджану с просьбой принять самолет, просьба была рассмотрена, и решение было принято уважаемым Ильхамом Гейдаровичем за один час. Большое спасибо азербайджанской стороне", - сказал Евдокимов.

    Посол также особо отметил высокий уровень организации процесса в аэропорту Лянкярана. "Вы видите, как все прекрасно организовано. Сегодня 13 тонн медикаментов будут доставлены в Иран", - подчеркнул он.

    Напомним, самолет МЧС России Ил-76 с гуманитарной помощью для Ирана приземлился сегодня в Лянкяранском международном аэропорту. Гуманитарный груз весом более 13 тонн состоит из медикаментов и медицинских принадлежностей. Для приема груза в аэропорт прибыли грузовики Иранского общества Красного Полумесяца. После разгрузки помощь будет доставлена автомобилями к пограничному пропускному пункту Астара для последующей отправки в Иран.

