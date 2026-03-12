İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Yevdokimov: Rusiya İrana humanitar yardımın çatdırılmasında köməyə görə Azərbaycana minnətdardır

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 16:12
    Yevdokimov: Rusiya İrana humanitar yardımın çatdırılmasında köməyə görə Azərbaycana minnətdardır

    Rusiya İrana humanitar yardımın çatdırılmasında köməyə görə Azərbaycana minnətdardır.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, bu barədə Lənkəranda jurnalistlərə Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mixail Yevdokimov bildirib.

    Diplomatın sözlərinə görə, ötən gün Rusiyanın humanitar yardımının çatdırılması məsələsi Azərbaycan və Rusiya prezidentləri İlham Əliyev və Vladimir Putin arasında telefon danışığı zamanı müzakirə olunub: "Rusiya təyyarəni qəbul etmək xahişi ilə Azərbaycana müraciət edib, xahişə baxılıb və İlham Əliyev tərəfindən bir saat ərzində qərar qəbul edilib. Azərbaycan tərəfinə böyük təşəkkürlər".

    Səfir, həmçinin Lənkəran hava limanında prosesin təşkilinin yüksək səviyyədə olduğunu xüsusi qeyd edib: "Görürsünüz, hər şey necə gözəl təşkil olunub. Bu gün 13 ton dərman İrana çatdırılacaq".

    Qeyd edək ki, martın 11-də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Vladimir Putin Rusiya vətəndaşlarının İran İslam Respublikasından təxliyəsində göstərilən operativ köməyə, həmçinin ölkəsinin İrana göndərdiyi humanitar yardımın Azərbaycan ərazisindən keçməsinə yaradılmış şəraitə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib.

    Martın 10-da Azərbaycan İrana humanitar yardım göndərib. Humanitar yardımın tərkibinə 30 tona yaxın qida məhsulları, o cümlədən 10 ton un, 6 ton düyü, 2,4 ton şəkər, 4 tondan artıq içməli su, 600 kiloqrama yaxın çay, həmçinin 2 tona yaxın dərman və tibbi ləvazimatlar daxil idi.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Евдокимов: Россия благодарна Азербайджану за содействие в доставке гумпомощи Ирану
    Yevdokimov: Russia thanks Azerbaijan for assistance in delivering aid to Iran

    Son xəbərlər

    17:15

    Maştağada gölü qanunsuz dolduran şəxs həbs olunub

    İnfrastruktur
    17:14

    Azərbaycanda "Apple Pay" və "Google Pay"lə ödənişlərin ümumi məbləği 66 % artıb

    Maliyyə
    17:10

    Qırğız parlamentinin sədri ilə TÜRKPA Baş katibi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    17:10

    Azərbaycanda rәqәmsal bankçılığın xüsusi çəkisi açıqlanıb

    Maliyyə
    17:06

    AMB: Ötən il nağdsız ödənişlərin ümumi məbləği 100 milyard manata yaxın olub

    Maliyyə
    17:03

    Beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

    Daxili siyasət
    16:58

    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın yığması Belçikaya böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    16:58
    Foto

    XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində çoxtərəfliliyin böhranına həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Xarici siyasət
    16:57

    Azərbaycan Xirosimanın administrasiyasını WUF13-ə dəvət edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti