Euronews о Глобальном Бакинском форуме: Это платформа для решения острых мировых проблем

Международный новостной канал Euronews подготовил материал, посвященный Глобальному Бакинскому форуму, который проходил 12–14 марта.

Как передает Report, телеканал назвал форум платформой, предназначенной для поиска решений наиболее острых мировых проблем.

"Мы сталкиваемся с глобальными вызовами. А если вызовы глобальны, то и решения должны быть глобальными. Именно поэтому подобные форумы могут стать моментом вдохновения для предложения новых идей и концепций, которые, на мой взгляд, лидеры во всем мире могут использовать для принятия наилучших решений", - считает экс-президент Европейского совета Шарль Мишель.

Euronews подчеркивает, что ежегодно Глобальный Бакинский форум объединяет действующих и бывших лидеров, президентов, премьер-министров и лиц, принимающих решения со всего мира, для обсуждения вызовов и обмена опытом: "В этом году дискуссия была сосредоточена на будущем глобального управления, росте геополитической напряженности и поиске новых моделей международного сотрудничества".

Бывший вице-президент Европейского парламента Сильвана Кох-Мерин со своей стороны отметила, что в сложившихся геополитических условиях Европа остро нуждается в поставках энергии: "Энергетическое партнерство имеет критическое значение для самого существования Европы, и важность Азербайджана и этого региона в данном вопросе невозможно недооценить".

Euronews указывает, что еще одним фокусом дискуссий стало будущее глобальных институтов и их способность отвечать на возникающие угрозы.

Говоря об этом, президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта отметил, что глобальные кризисы, такие как закрытие Ормузского пролива, не всегда напрямую влияют на такие страны, как Азербайджан.

"Иронично, но, возможно, именно потому, что Азербайджан не является прибрежной или морской страной, транспортировка его нефти и газа осуществляется по трубопроводам и автотранспортом. Таким образом, на него не влияет закрытие Ормуза. <...> По крайней мере, на фоне проблем в регионе Азербайджан сохраняет спокойствие", - подчеркнул он.

В свою очередь, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев отметил, что Глобальный Бакинский форум играет важную роль в поиске решений вопросов геостратегического характера.

"Я считаю, что эта конференция играет важную роль: здесь главы государств и правительств, дипломаты, академики, а также представители гражданского общества и СМИ собираются вместе для серьезного обсуждения и поиска решений. Я верю, что их голос будет услышан", - сказал он.

Телеканал резюмирует, что участники форума отчетливо заявили о вступлении мирового сообщества в период глубокой трансформации, и характеризует форум как платформу для открытых дебатов о векторе развития глобального миропорядка: "Будь то дипломатия, сотрудничество или политические инновации, многие убеждены, что открытый диалог останется необходимым условием для ориентирования в этом все более сложном мире".