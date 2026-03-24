"Euronews" Qlobal Bakı Forumu barədə: Bu, ciddi qlobal problemlərin həlli üçün platformadır
- 24 mart, 2026
"Euronews" beynəlxalq xəbər kanalı matın 12-14-də keçirilən Qlobal Bakı Forumuna həsr olunmuş material hazırlayıb.
"Report" xəbər verir ki, telekanal forumu ən ciddi qlobal problemlərin həlli yollarını tapmaq üçün nəzərdə tutulan platforma adlandırıb.
"Biz qlobal çağırışlarla üzləşirik. Əgər çağırışlar qlobaldırsa, o zaman həll yolları da qlobal olmalıdır. Məhz buna görə də bu cür forumlar yeni ideya və konsepsiyaların təklif edilməsi üçün ilham anı ola bilər ki, bütün dünyadakı liderlər ən yaxşı qərarları qəbul etmək üçün onlardan istifadə edə bilərlər", - Avropa İttifaqı Şurasının sabiq prezidenti Şarl Mişel hesab edir.
"Euronews" vurğulayıb ki, Qlobal Bakı Forumu çağırışları müzakirə etmək və təcrübə mübadiləsi aparmaq üçün hər il dünyanın dörd bir yanından hazırkı və sabiq liderləri, prezidentləri, baş nazirləri və qərar qəbul edən şəxsləri bir araya gətirir:
"Bu il müzakirələr qlobal idarəçiliyin gələcəyi, artan geosiyasi gərginlik və beynəlxalq əməkdaşlığın yeni modellərinin axtarışı üzərində cəmlənmişdi".
Avropa Parlamentinin sabiq vitse-prezidenti Silvana Kox-Merin öz növbəsində qeyd edib ki, yaranmış geosiyasi şəraitdə Avropanın enerji tədarükünə kəskin ehtiyacı var:
"Enerji tərəfdaşlığı Avropanın mövcudluğu üçün kritik əhəmiyyət daşıyır və bu məsələdə Azərbaycanın, eləcə də bu regionun əhəmiyyətinə qiymət verməmək mümkün deyil".
"Euronews" bildirib ki, müzakirələrin digər bir əsas mövzusu qlobal institutların gələcəyi və onların yaranan təhdidlərə cavab vermək qabiliyyəti olub.
Bu barədə danışan Şərqi Timorun prezidenti Joze Ramuş-Horta qeyd edib ki, Hörmüz boğazının bağlanması kimi qlobal böhranlar Azərbaycan kimi ölkələrə heç də həmişə birbaşa təsir göstərmir:
"İronik olsa da, ola bilsin ki, məhz Azərbaycanın sahilyanı və ya dəniz ölkəsi olmaması səbəbindən onun neft və qazının nəqli boru kəmərləri və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçirilir. Beləliklə, Hörmüzün bağlanması ona təsir etmir. Ən azından, regiondakı problemlər fonunda Azərbaycan sakitliyini qoruyur".
Öz növbəsində, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Qlobal Bakı Forumu geostrateji xarakterli məsələlərin həlli yollarının axtarışında mühüm rol oynayır:
"Hesab edirəm ki, bu konfrans mühüm rol oynayır: burada dövlət və hökumət başçıları, diplomatlar, akademiklər, eləcə də vətəndaş cəmiyyəti və media nümayəndələri ciddi müzakirələr aparmaq və həll yolları tapmaq üçün bir araya gəlirlər. İnanıram ki, onların səsi eşidiləcək".
"Euronews" vurğulayıb ki, forum iştirakçıları dünya birliyinin dərin transformasiya dövrünə daxil olduğunu aydın şəkildə bəyan ediblər.
Telekanal forumu qlobal dünya nizamının inkişaf vektoru ətrafında açıq debatlar üçün platforma kimi xarakterizə edir:
"İstər diplomatiya, istər əməkdaşlıq, istərsə də siyasi innovasiyalar olsun, bir çoxları əmindir ki, getdikcə mürəkkəbləşən dünyada istiqaməti müəyyənləşdirmək üçün açıq dialoq zəruri şərt olaraq qalacaq".