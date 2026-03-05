Эстония выразила солидарность с Азербайджаном на фоне атак Ирана

Эстония выражает солидарность с Азербайджаном на фоне атак Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна в соцсети Х.

"Удары иранских беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики, в результате которых был поврежден аэропорт и пострадали мирные жители, являются вопиющим нарушением международного права и суверенитета государств. Подобные безрассудные действия против стран региона неприемлемы и должны прекратиться", - написал он.

По словам министра, Эстония выражает солидарность с Азербайджаном и поддерживает мир и безопасность в регионе.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.