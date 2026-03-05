Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Эстония выразила солидарность с Азербайджаном на фоне атак Ирана

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 18:04
    Эстония выразила солидарность с Азербайджаном на фоне атак Ирана

    Эстония выражает солидарность с Азербайджаном на фоне атак Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна в соцсети Х.

    "Удары иранских беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики, в результате которых был поврежден аэропорт и пострадали мирные жители, являются вопиющим нарушением международного права и суверенитета государств. Подобные безрассудные действия против стран региона неприемлемы и должны прекратиться", - написал он.

    По словам министра, Эстония выражает солидарность с Азербайджаном и поддерживает мир и безопасность в регионе.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Эстония Удар по аэропорту Нахчывана Маркус Цахна
    Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanı dəstəkləyib
    Ты - Король

    Последние новости

    18:37

    Зеленский: Нефтепровод "Дружба" может заработать в течение месяца-полтора

    Другие страны
    18:28

    Сирия осудила удары Ирана по Азербайджану

    Внешняя политика
    18:27

    Депутат парламента Молдовы: Мы осуждаем варварскую атаку против Азербайджана

    Внешняя политика
    18:24

    ЕС и страны Персидского залива договорились объединить усилия по Ирану

    Другие страны
    18:23

    Пашинян созвал заседание Совбеза в связи с ситуацией в регионе

    В регионе
    18:10

    Глава МИД Израиля назвал неприемлемой атаку Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    18:06
    Фото

    Азербайджан и Великобритания обсудили инвестиции в дата-центры

    ИКТ
    18:04

    Эстония выразила солидарность с Азербайджаном на фоне атак Ирана

    Внешняя политика
    17:54
    Фото

    АПБА: Уничтожено более 73 тонн семенного картофеля, ввезенного из Грузии и Турции

    Здоровье
    Лента новостей